Adrien Rabiot - OM : Le coup de tonnerre est confirmé ?

Alors que le mercato estival touche à sa fin, une surprise pourrait se profiler pour Adrien Rabiot, poussé vers la sortie par l’OM après son altercation avec Jonathan Rowe. Alors que le vestiaire souhaiterait le voir réintégrer le groupe, Roberto De Zerbi a également fait un pas vers l’international français, qui n’a pas tourné la page marseillaise. Suffisant pour imaginer une réintégration ?
C’est une annonce surprenante qui pourrait avoir son importance dans cette dernière semaine de mercato. Alors que Jonathan Rowe s’est officiellement engagé à Bologne ce dimanche, Adrien Rabiot est encore loin d’un départ, aucune piste sérieuse se dégageant pour l’heure. Un avenir à l’OM n’est pas totalement à exclure non plus après la sortie de Roberto De Zerbi ce samedi, en conférence de presse.
« Je tends la main à tout le monde »
« Je n'en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria ni avec Medhi Benatia. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses, a déclaré Roberto De Zerbi après la victoire contre le Paris FC. Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique ». Une sortie à laquelle ne s’attendait pas le club.
« Rabiot n'a pas encore tourné la page de l'OM dans son esprit »
« La direction de l'OM ne s'attendait pas à la prise de parole de Roberto De Zerbi, a confirmé ce dimanche matin le journaliste Saber Desfarges, dans Téléfoot. La réalité c'est qu'Adrien Rabiot est très apprécié au club et par le vestiaire qui souhaite sa réintégration. Paradoxalement, il est aussi apprécié des dirigeants et de l'entraîneur. Roberto De Zerbi ne cachait pas son mal-être quant à la situation de l'international français. Une situation qu'il décrivait comme "pesante" auprès du vestiaire ».
Peut-on désormais s’attendre à une réconciliation venue de nulle part ? « Adrien Rabiot a été très touché par cette décision. Il s'est même montré ému par certains témoins, attristé par la tournure des évènements, et dans l'incompréhension de la sanction. L'international s'est excusé auprès de Roberto De Zerbi avant-hier à La Commanderie. La confiance est-elle définitivement brisée ? Les deux parties peuvent-elles recoller les morceaux ? Autant de questions en suspens, ajoute Saber Desfarges. Une certitude qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, oui Adrien Rabiot est placé sur la liste des transferts, mais il n'a pas encore tourné la page de l'OM dans son esprit. Il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait avec toutes les proportions prises par cette affaire. » Les prochains jours s’annoncent décisifs.