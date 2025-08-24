Adrien Rabiot - OM : Le coup de tonnerre est confirmé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le mercato estival touche à sa fin, une surprise pourrait se profiler pour Adrien Rabiot, poussé vers la sortie par l’OM après son altercation avec Jonathan Rowe. Alors que le vestiaire souhaiterait le voir réintégrer le groupe, Roberto De Zerbi a également fait un pas vers l’international français, qui n’a pas tourné la page marseillaise. Suffisant pour imaginer une réintégration ?

C’est une annonce surprenante qui pourrait avoir son importance dans cette dernière semaine de mercato. Alors que Jonathan Rowe s’est officiellement engagé à Bologne ce dimanche, Adrien Rabiot est encore loin d’un départ, aucune piste sérieuse se dégageant pour l’heure. Un avenir à l’OM n’est pas totalement à exclure non plus après la sortie de Roberto De Zerbi ce samedi, en conférence de presse.

« Je tends la main à tout le monde » « Je n'en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria ni avec Medhi Benatia. Mais même s'il a fait une erreur, j'espère, et pas seulement pour la valeur du joueur, mais aussi pour celle de la personne, qu'il y a les conditions pour réparer les choses, a déclaré Roberto De Zerbi après la victoire contre le Paris FC. Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique ». Une sortie à laquelle ne s’attendait pas le club.