Affaire Rabiot - Officiel : Après la bagarre, l'OM annonce un transfert !

Les conséquences de l'énorme clash dans le vestiaire de l'OM commencent à se confirmer. En effet, alors que la situation d'Adrien Rabiot reste toujours incertaine, celle de Jonathan Rowe est réglée. L'ailier anglais s'est en effet engagé avec Bologne qui pour débourser environ 20M€ pour ce transfert.

« L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club ». Par le biais d'un communiqué, l'OM officialisait le fait de placer ses deux joueurs sur la liste des transferts. Et alors que le cas Rabiot continue de faire, c'est en revanche réglé pour Jonathan Rowe.

Rowe à Bologne, c'est officiel En effet, par le biais d'un communiqué, Bologne a officialisé le transfert de Jonathan Rowe. « Le Bologna FC 1909 annonce avoir acquis de manière définitive les droits sur les performances sportives de l’attaquant Jonathan Rowe de l’Olympique de Marseille. Jonathan sera le troisième Anglais de l’histoire du club », peut-on lire sur le site du club italien.