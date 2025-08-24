Affaire Rabiot - Officiel : Après la bagarre, l'OM annonce un transfert !

Les conséquences de l'énorme clash dans le vestiaire de l'OM commencent à se confirmer. En effet, alors que la situation d'Adrien Rabiot reste toujours incertaine, celle de Jonathan Rowe est réglée. L'ailier anglais s'est en effet engagé avec Bologne qui pour débourser environ 20M€ pour ce transfert.
« L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club ». Par le biais d'un communiqué, l'OM officialisait le fait de placer ses deux joueurs sur la liste des transferts. Et alors que le cas Rabiot continue de faire, c'est en revanche réglé pour Jonathan Rowe.
Rowe à Bologne, c'est officiel
En effet, par le biais d'un communiqué, Bologne a officialisé le transfert de Jonathan Rowe. « Le Bologna FC 1909 annonce avoir acquis de manière définitive les droits sur les performances sportives de l’attaquant Jonathan Rowe de l’Olympique de Marseille. Jonathan sera le troisième Anglais de l’histoire du club », peut-on lire sur le site du club italien.
Un transfert qui avoisine les 20M€
Dans ce dossier, l'OM va réaliser une jolie plus-value puisqu'après avoir recruté Jonathan Rowe pour environ 16M€, le club phocéen le vend contre un chèque avoisinant les 19,5M€. Une somme à laquelle s'ajoutera 10% du montant d'une prochaine revente. Reste désormais à savoir si Adrien Rabiot trouvera à son tour une porte de sortie sur le mercato.