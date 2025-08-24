Surprise à l’OM, le retour de Rabiot est attendu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nouveau rebondissement dans le dossier Adrien Rabiot après la sortie samedi de Roberto De Zerbi, prêt à passer l’éponge si ses dirigeants l’acceptent. Un retour qui serait vu d’un très bon œil par le groupe phocéen, désireux lui aussi de retrouver l’international français de 30 ans pour cette nouvelle saison.

Une semaine après l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire de l’OM, Roberto De Zerbi a surpris en ouvrant la porte à une réintégration de l’international français dans le groupe phocéen. « Je tends la main à tout le monde, a indiqué l’entraîneur de l’OM. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire. Pas pour le joueur, mais pour la personne et pour le bien de tous. Au plan humain, plus encore que footballistique ».

La direction de l’OM ne s’attendait pas à cette sortie Une décision qui a de quoi surprendre après une semaine de tension, où l’entourage d’Adrien Rabiot n’a pas mâché ses mots en évoquant la direction de l’OM, et vice-versa. « Je n'en ai encore parlé ni avec Pablo Longoria ni avec Medhi Benatia », a d’ailleurs précisé Roberto De Zerbi. Effectivement, la direction phocéenne a été surpris de cette sortie, réalisée par l’Italien de sa propre initiative après le succès face au Paris FC.