Rabiot : La déclaration d’amour à l’OM

À l’issue d’un été mouvementé, Adrien Rabiot se retrouve une nouvelle fois au cœur des polémiques. L’international français, impliqué dans une altercation avec son coéquipier Jonathan Rowe, est désormais poussé vers la sortie par l’OM, à un an de la fin de son contrat. Dans ce climat tendu, Bilal Nadir a livré son ressenti ce samedi.
L’épisode de la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a mis le feu aux poudres au sein de l’OM. Selon plusieurs témoins, la tension a éclaté dans le vestiaire après la rencontre face à Rennes vendredi dernier (défaite 0-1), révélant un climat d’instabilité interne. L’incident, largement relayé dans les médias, a précipité la décision de la direction de l'OM de placer Rabiot sur la liste des transferts.
De Zerbi ouvre la porte
Mais ce samedi soir, coup de tonnerre. Après la victoire face au Paris FC (5-2), Roberto de Zerbi a tendu la main à Rabiot. « Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire » a indiqué le coach de l'OM.
« Adri est une personne que j’aime énormément »
De son côté, Bilal Nadir a refusé de prendre position, tout en réaffirmant son admiration pour Rabiot. « Comme joueur, j’essaye de faire abstraction de toute cette histoire. Les personnes concernées ont répondu médiatiquement, je n’ai pas mon mot à dire. Adri est une personne que j’aime énormément, il nous a beaucoup aidés la saison passée. On ne sait pas de quoi est fait l’avenir. Ce sera une décision du coach, des dirigeants » a confié le jeune joueur de l’OM dans les colonnes de La Provence.