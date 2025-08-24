Rabiot : La déclaration d’amour à l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

À l’issue d’un été mouvementé, Adrien Rabiot se retrouve une nouvelle fois au cœur des polémiques. L’international français, impliqué dans une altercation avec son coéquipier Jonathan Rowe, est désormais poussé vers la sortie par l’OM, à un an de la fin de son contrat. Dans ce climat tendu, Bilal Nadir a livré son ressenti ce samedi.

L’épisode de la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a mis le feu aux poudres au sein de l’OM. Selon plusieurs témoins, la tension a éclaté dans le vestiaire après la rencontre face à Rennes vendredi dernier (défaite 0-1), révélant un climat d’instabilité interne. L’incident, largement relayé dans les médias, a précipité la décision de la direction de l'OM de placer Rabiot sur la liste des transferts.

De Zerbi ouvre la porte Mais ce samedi soir, coup de tonnerre. Après la victoire face au Paris FC (5-2), Roberto de Zerbi a tendu la main à Rabiot. « Je ne suis pas la personne qui ferme les portes, à personne. Je ne suis pas le seul à décider. Au contraire, c'est d'abord le club plus que l'entraîneur qui doit décider. Mais je tends la main à tout le monde. Si je peux aider à résoudre cette chose, je suis prêt à tout faire » a indiqué le coach de l'OM.