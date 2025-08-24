En plein scandale, Rabiot file en boîte de nuit : L’OM prend une décision unique

Impliqué dans une altercation avec Jonathan Rowe vendredi soir, Adrien Rabiot vit des heures sombres à l’OM. Juste après le match face à Rennes (défaite 0-1), le milieu de terrain a été aperçu en boîte de nuit à Saint-Tropez. Le club marseillais a, par la suite, pris une décision rare : celui de le placer sur la liste des transferts.
Rabiot aperçu en soirée
Quelques heures à peine après l’altercation, le milieu de terrain français a été aperçu dans une boîte de nuit à Saint-Tropez. Une sortie qui a immédiatement fait jaser, notamment sur les réseaux sociaux, certains y voyant un manque de professionnalisme au moment où la direction de l'OM attendait des excuses.
La direction de l'OM attendait une réaction
Sur Twitch, Thibaud Vézirian s'est prononcé sur cette affaire Rabiot. « Les supporters ne comprennent pas le deux poids deux mesures. Rabiot aperçu en boite à St Tropez, sauf que les dirigeants attendaient une remise à plat. Mais Rabiot considère qu’il a voulu calmer les choses et pensent qu’il reviendra à l’entraînement et que tout va s’aplanir. L’OM fait un cas unique. Est-ce que l’OM peut s’en relever ? On verra » a confié le journaliste.