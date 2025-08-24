En plein scandale, Rabiot file en boîte de nuit : L’OM prend une décision unique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Impliqué dans une altercation avec Jonathan Rowe vendredi soir, Adrien Rabiot vit des heures sombres à l’OM. Juste après le match face à Rennes (défaite 0-1), le milieu de terrain a été aperçu en boîte de nuit à Saint-Tropez. Le club marseillais a, par la suite, pris une décision rare : celui de le placer sur la liste des transferts.

La bagarre qui a éclaté entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe a laissé des traces profondes au sein de l’OM. Survenue après la rencontre face à Rennes vendredi soir, elle a débouché sur la suspension des deux joueurs, depuis placés sur la liste des transferts.

Rabiot aperçu en soirée Quelques heures à peine après l’altercation, le milieu de terrain français a été aperçu dans une boîte de nuit à Saint-Tropez. Une sortie qui a immédiatement fait jaser, notamment sur les réseaux sociaux, certains y voyant un manque de professionnalisme au moment où la direction de l'OM attendait des excuses.