De Zerbi «violent», le règlement de comptes à l’OM !

Du côté de l’OM, on a rapporté une bagarre extrêmement violente entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Pablo Longoria a même expliqué avec Roberto De Zerbi et Medhi Benatia, ils n’avaient jamais vu ça. De quoi faire réagir Véronique Rabiot, qui n’a pas manqué de régler ses comptes avec l’entraîneur de l’OM, pointant du doigt son caractère explosif.

Ces derniers jours, Pablo Longoria avait fait part « d’un événement d'une gravité et d'une violence extrêmes, quelque chose d’inouï » pour décrire la bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Le président de l’OM avait ensuite dit qu’avec Roberto De Zerbi et Medhi Benatia, ils n’avaient jamais vu ça après pourtant de nombreuses années dans le football.

« Le premier à hurler, à crier, à être violent, c’est bien De Zerbi ! » Ce vendredi, pour La Provence, Véronique Rabiot a souhaité rebondir sur ce qu’a dit Pablo Longoria et le fait que Roberto De Zerbi n’a jamais vu ça. C’est alors que la mère d’Adrien Rabiot a réglé ses comptes avec l’entraîneur de l’OM, balançant : « Le coach qui n’a jamais vu ça, alors qu’il est toujours en train d’hurler et d’aboyer… Et là, il était choqué ? (…) Le premier à hurler, à crier, à être violent, c’est bien De Zerbi ! (…) Il était à deux doigts de se battre avec Emery contre Aston Villa ? Mais bien sûr ! Et ça, ça m’a choqué. Là, il a respecté le club ? Un entraîneur ne doit pas le faire. On en a parlé, il a été sanction ? Non ».