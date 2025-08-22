OM : «Greenwood a tapé sa femme», le clan Rabiot ressort un vieux dossier !

Impliqué dans une bagarre visiblement très violente avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot est aujourd’hui poussé vers la sortie par l’OM. Une décision radicale de la part du club phocéen qui suscite l’indignation chez Véronique Rabiot. La mère de l’Olympien a volé à son secours et pour le défendre, elle n’a pas manqué de rappeler les conditions de l’arrivée de Mason Greenwood à l’OM.
L’OM l’a annoncé dans un communiqué, Adrien Rabiot est aujourd’hui placé sur la liste des transferts. Ayant eu un comportement inacceptable en se battant avec Jonathan Rowe, le Français a été sanctionné très lourdement par sa direction. Pas de deuxième chance pour Rabiot. De quoi horripiler Véronique Rabiot, sa mère, qui n’a pas oublié ce qu’avait pu dire Roberto De Zerbi à l’arrivée de Mason Greenwood à l’OM.
« De Zerbi a dit qu’on pouvait donner à Greenwood une deuxième chance »
« Je veux juste rappeler qu’on ne peut pas dire « violence inouïe » si aucun des deux joueurs n’est blessé. J’ai envie de leur dire de nous montrer les images. (…) Dire qu’on n’a jamais vu ça, c’est fou. Lorsque Greenwood a signé alors qu’il avait tapé sa femme, De Zerbi a dit qu’on pouvait lui donner une deuxième chance », a ainsi expliqué Véronique Rabiot pour La Provence.
« C’est l’OM qui devrait le remercier et ne pas lui manquer de respect »
La mère d’Adrien Rabiot a ensuite fait savoir : « Je suis d’accord pour donner des deuxièmes chances aux gens, mais il n’y aurait que mon fils qui n’aurait pas droit à une deuxième chance ? Je pars du principe qu’il ne doit rien à l’OM car il a payé d’avance. C’est l’OM qui devrait le remercier et ne pas lui manquer de respect ».