L’OM le vire, la réponse d'Adrien Rabiot enfin dévoilée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le départ annoncé d’Adrien Rabiot de l’Olympique de Marseille, à un an de la fin de son contrat, fait grand bruit. Officiellement écarté après une bagarre avec Jonathan Rowe, le milieu français est soutenu par sa mère, Véronique, qui estime que l’altercation n’a été qu’un prétexte pour justifier une séparation lucrative.

Pour Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l'aventure touche à sa fin. Suite à l'incident survenu après la rencontre face à Rennes, l'OM a pris la décision de se séparer des deux joueurs. Une version contestée par Véronique Rabiot. Sur RTL, elle affirme que cette altercation n’a été qu’un prétexte pour pousser le joueur vers la sortie, à un an du terme de son contrat.

« Ils mentent » « Oui, c’est très clair, pas besoin d’avoir fait HEC pour comprendre. Dans le monde du football, tout le monde ment. Et je le dis clairement, ils mentent » a confié la mère d'Adrien Rabiot ce jeudi. Et selon Loïc Tanzi, l'international tricolore est du même avis.