Clash avec Rabiot, la grosse erreur de l’OM est dévoilée !

Vendredi 15 août, la fin de l’aventure d’Adrien Rabiot à l’OM s’est probablement jouée. Après le match contre Rennes, le milieu de terrain s’était battu avec Jonathan Rowe et ils ont depuis été placés sur la liste des transferts. Selon Walid Acherchour, le club phocéen a fait une erreur au préalable avec l’international anglais, ce qui a eu cette grosse répercussion par la suite.

Sauf nouveau coup de tonnerre, l’aventure d’Adrien Rabiot à l’OM ne devrait donc durer qu’une saison. Le milieu de terrain est poussé vers la sortie par le club phocéen suite à son altercation musclée avec Jonathan Rowe après le match contre Rennes (défaite 1-0) et il a donc été placé sur la liste des transferts.

L’OM a commis une erreur avec Rowe Comme Adrien Rabiot, Jonathan Rowe a été placé sur la liste des transferts, même si l’Anglais était déjà annoncé sur le départ avant ce facheux épisode. Selon Walid Acherchour, qui s’est exprimé dans l’After Foot, l’OM a d’ailleurs sans doute fait une erreur avec l’attaquant, ce qui a peut-être eu une incidence sur l’évènement de vendredi dernier. « Son erreur c'est Rowe. Benatia, il a un problème. Le problème c'est que quand tu regardes comment la pré-saison de Rowe s'est passée, avec beaucoup d'informations comme quoi il était sur le départ, Rowe fait une bonne prépa. L'histoire qui se passe dans le vestiaire, c'est Rulli qui critique l'état d'esprit de l'équipe en visant Rowe. Rowe répond à Rulli. Rabiot ne comprend pas pourquoi Rowe répond mal à Rulli et à ce moment-là, Rowe répond aussi mal à Rabiot. Mais est-ce que dans le vestiaire on ne sent pas que Rowe est fragilisé par rapport à son avenir ? Est-ce que l'effectif n'est pas allé chercher sa tête de Turc comme c'était le cas les dernières années ? »