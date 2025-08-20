Pierre Ménès, sa nouvelle guerre contre Canal + !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi soir, Strasbourg reçoit Brondby à la Meinau pour le match aller du barrage de la Ligue Europa conférence. Une rencontre européenne, qui ne sera pourtant pas retransmise à la télévision. Un scénario lunaire, qui a valu un coup de gueule de Pierre Ménès auprès de Canal +. Explications.

Le football français ne sera pas mis à l’honneur ce jeudi soir. Tout comme pour le barrage de l’OGC Nice en Ligue des Champions contre le SL Benfica, le barrage opposant Strasbourg au club danois de Brondby ce jeudi en Ligue Europa Conférence ne sera pas retransmis à la télévision française. Si Canal +, diffuseur des rencontres européennes, avait déjà été pointée du doigt pour le cas niçois, cette nouvelle polémique ne plaît pas du tout à Pierre Ménès.

« Canal n’en a rien à foutre du foot français » Depuis sa chaîne YouTube, l’ancien journaliste du groupe Canal n’a absolument pas hésité à dézinguer le rôle de la chaîne cryptée avec le RCSA : « À jeudi pour le match de Strasbourg, que Canal ne veut toujours pas retransmettre. Canal n’en a rien à foutre du foot français, je pense que maintenant c’est clair pour tout le monde, fin de la parenthèse », a ainsi confié Pierre Ménès au cours de son émission Pierrot le Foot.