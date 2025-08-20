Pierre Ménès, sa nouvelle guerre contre Canal + !

Ce jeudi soir, Strasbourg reçoit Brondby à la Meinau pour le match aller du barrage de la Ligue Europa conférence. Une rencontre européenne, qui ne sera pourtant pas retransmise à la télévision. Un scénario lunaire, qui a valu un coup de gueule de Pierre Ménès auprès de Canal +. Explications.
Le football français ne sera pas mis à l’honneur ce jeudi soir. Tout comme pour le barrage de l’OGC Nice en Ligue des Champions contre le SL Benfica, le barrage opposant Strasbourg au club danois de Brondby ce jeudi en Ligue Europa Conférence ne sera pas retransmis à la télévision française. Si Canal +, diffuseur des rencontres européennes, avait déjà été pointée du doigt pour le cas niçois, cette nouvelle polémique ne plaît pas du tout à Pierre Ménès.
« Canal n’en a rien à foutre du foot français »
Depuis sa chaîne YouTube, l’ancien journaliste du groupe Canal n’a absolument pas hésité à dézinguer le rôle de la chaîne cryptée avec le RCSA : « À jeudi pour le match de Strasbourg, que Canal ne veut toujours pas retransmettre. Canal n’en a rien à foutre du foot français, je pense que maintenant c’est clair pour tout le monde, fin de la parenthèse », a ainsi confié Pierre Ménès au cours de son émission Pierrot le Foot.
« Dans les deux cas c’est scandaleux »
« Après avoir snobé Nice, Canal ignore le match de Strasbourg confirmant ainsi son désintérêt absolu du foot français. Voire pire sa rancœur . Et ça me contrarie de la part d’une chaîne qui a tant œuvré pour notre football. C’est la coupe d’Europe la. C’est l’intérêt de canal de soutenir les clubs français pas de les ignorer. Faut savoir ce que tu veux tu accompagnes les clubs français en Europe oui ou non ? Dans les deux cas c’est scandaleux », a également indiqué l’ancien journaliste de la chaîne cryptée sur le réseau social X.