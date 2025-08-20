«Je passe la main...» : C’est la fin de l’histoire avec l’After Foot et Daniel Riolo !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'After Foot s'apprête à tourner une page de son histoire avec le départ d'une de ses voix emblématiques. Présent dans l’émission phare de RMC depuis sa création en 2006, le spécialiste du football espagnol Fred Hermel laisse sa place à Edgar Groleau, correspondant à Madrid, sans quitter pour autant la station.

L’After Foot perd une autre de ses figures. Après les départs de Thibaut Giangrande et Nicolas Vilas, à la tête de l’émission les week-ends, de Johann Crochet, spécialiste du football italien, ou encore de son producteur historique Jérôme Thomas, le plus célèbre des programmes foot de RMC voit partir Frédéric Hermel, qui couvrait la Liga depuis 2001.

Frédéric Hermel « passe la main » à Edgar Groleau « Après un quart de siècle à suivre le foot espagnol pour RMC, je passe la main à l’excellent Edgar Groleau. Je me réjouis qu’il soit mon successeur. Merci à tous pour votre amitié et votre soutien durant toutes ces années. On s’est bien marrés! », a confié le journaliste sur son compte X, précisant qu’une « grande nouvelle » le concernant arriverait bientôt. En réponse à un internaute, Fred Hermel a précisé qu’il ne quittait pas RMC pour autant.