Laure Boulleau - CFC : La chute qui annonce le pire pour son avenir

Ancienne figure du Canal Football Club, Pierre Ménès a été interrogé sur les mauvaises audiences de l'émission phare de Canal +, animée par Hervé Mathoux et Laure Boulleau. Selon l'ancien chroniqueur, ce rendez-vous dominical est destiné à rester confidentiel, maintenant que la Ligue 1 ne figure plus sur sa grille des programmes.

Figure emblématique du Canal Football Club pendant plus d’une décennie, Pierre Ménès n’a pas perdu son franc-parler. Depuis son départ en 2021, consécutif aux accusations de comportements déplacés portées par son ex-collègue Marie Portolano, l’ancien chroniqueur vedette s’est reconverti sur YouTube, où il commente l’actualité du foot avec la même verve. Et ce lundi, il n’a pas épargné son ancienne maison. Selon lui, le CFC a perdu de sa pertinence et court à sa perte, faute de contenu fort et d’un positionnement clair.

Le constat de Pierre Ménès « J’ai du mal à penser qu’une émission qui est centrée sur la Ligue des champions qui a déjà quatre jours, plus le championnat anglais qui n’est quand même pas aussi fédérateur que ça, puisse fédérer énormément de gens en access prime time le dimanche soir. Dans la négociation (avec) la Ligue, Canal avait essayé de récupérer les images de la Ligue 1 pour le CFC et ça aurait permis de remettre l’émission (…) à hauteur » a confié Ménès ce lundi.