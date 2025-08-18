Kylian Mbappé : La rencontre qui l’a fait mourir de rire

Passionné de football depuis l’enfance, l’humoriste Nordin Ganso entretient une relation particulière avec le monde du ballon rond. S’il a troqué les terrains contre la scène, il n’a jamais rompu le lien avec les joueurs professionnels. Beaucoup viennent voir ses spectacles, échangent avec lui sur les réseaux ou deviennent même de véritables amis. Et parmi eux, une rencontre l’a particulièrement marqué : celle avec Kylian Mbappé.
Originaire de la région bordelaise et ancien joueur amateur, Nordin Ganso n’a jamais caché son amour pour le football. Aujourd’hui humoriste reconnu, il attire dans ses spectacles un public varié, où de nombreux footballeurs professionnels viennent rire et se détendre.
Ganso évoque sa relation avec les footballeurs
« Avec mon métier, je croise pas mal de footballeurs. Ils viennent voir mon spectacle, me suivent sur les réseaux sociaux. Ils aiment le stand-up, j'aime le foot, on a le même âge. Ils ont une vie très simple, à la maison, comme moi. Certains sont de vrais amis sur lesquels je peux compter. Rio Mavuba est comme un tonton, Benoît Costil un grand frère. Je suis aussi très connecté avec Khéphren Thuram ou Manu Koné » a déclaré l'humoriste.
« Il m'a fait bien rire ! »
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Ganso a également rendu hommage à Kylian Mbappé, présenté comme l'un des joueurs les plus drôles. « Certains sont très drôles, comme Adil Rami bien sûr. Kylian Mbappé aussi. Je l'ai croisé une fois, il m'a fait bien rire tant il était léger et très spontané, loin de son image publique. Ça doit difficile d'être scruté en permanence comme lui » a-t-il lâché.