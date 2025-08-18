Kylian Mbappé : La rencontre qui l’a fait mourir de rire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Passionné de football depuis l’enfance, l’humoriste Nordin Ganso entretient une relation particulière avec le monde du ballon rond. S’il a troqué les terrains contre la scène, il n’a jamais rompu le lien avec les joueurs professionnels. Beaucoup viennent voir ses spectacles, échangent avec lui sur les réseaux ou deviennent même de véritables amis. Et parmi eux, une rencontre l’a particulièrement marqué : celle avec Kylian Mbappé.

Originaire de la région bordelaise et ancien joueur amateur, Nordin Ganso n’a jamais caché son amour pour le football. Aujourd’hui humoriste reconnu, il attire dans ses spectacles un public varié, où de nombreux footballeurs professionnels viennent rire et se détendre.

Ganso évoque sa relation avec les footballeurs « Avec mon métier, je croise pas mal de footballeurs. Ils viennent voir mon spectacle, me suivent sur les réseaux sociaux. Ils aiment le stand-up, j'aime le foot, on a le même âge. Ils ont une vie très simple, à la maison, comme moi. Certains sont de vrais amis sur lesquels je peux compter. Rio Mavuba est comme un tonton, Benoît Costil un grand frère. Je suis aussi très connecté avec Khéphren Thuram ou Manu Koné » a déclaré l'humoriste.