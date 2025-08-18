Neymar humilié, il fond en larmes !

Alexis Brunet

Il y a quelques temps, Neymar décidait de rentrer au Brésil et de retrouver son club formateur Santos afin de relancer sa carrière. Malheureusement, cela ne se passe pas forcément bien pour l’ancien joueur du PSG, qui n’arrive pas à faire gagner son équipe. Dernièrement, l’ancien club de Pelé a notamment concédé une défaite 6-0 contre Vasco de Gama et l’ancien Barcelonais n’a pas réussi à contenir ses larmes.

Cela fait maintenant quelques années que la carrière de Neymar bat de l’aile. À son départ du PSG en 2023, le fantasque Brésilien avait décidé de rejoindre Al-Hilal. Malheureusement, l’attaquant n’a pas été épargné par les blessures et en deux ans en Arabie saoudite il n’a disputé que sept matches.

Neymar a fait son retour à Santos Après cet échec en Arabie saoudite, Neymar a décidé de rejoindre le Brésil pour relancer sa carrière. L'attaquant a choisi de revenir au sein de son club formateur, Santos. Mais là encore, l’ancien joueur du PSG est peu en veine et il collectionne les défaites.