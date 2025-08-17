PSG : La tromperie surréaliste

Alexis Brunet

Ce dimanche, le PSG affronte le FC Nantes en clôture de la première journée de Ligue 1. Une rencontre à laquelle ont failli ne pas assister de nombreux supporters parisiens. En effet, un arrêté interdisant les signes distinctifs du club de la capitale les a forcés à acheter des t-shirts et maillots aux couleurs de Nantes pour pouvoir rentrer dans le stade.

Après la Supercoupe d’Europe mercredi, le PSG retrouvait ce dimanche le chemin de la Ligue 1. Pour leur premier match de championnat version 2025-2026, les Parisiens se sont rendus à Nantes. De nombreux fans du club de la capitale ont fait le déplacement, mais il leur est arrivé quelque chose d’assez inattendu.

Les supporters parisiens piégés par un arrêté préfectoral Quelques heures avant le match, de nombreux supporters du PSG faisaient la queue dans la boutique du FC Nantes, relate L’Équipe. La raison ? Les fans parisiens venaient acheter des maillots et t-shirts aux couleurs de Nantes, afin de pouvoir rentrer dans le stade. Nombreux d’entre eux se sont fait surprendre par un arrêté préfectoral qui interdisait tout signe distinctif du club de la capitale (maillots, écharpes, casquettes...) aux abords et dans l'enceinte, hors parcage.