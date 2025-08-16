Hakimi : Le PSG a trouvé son remplaçant, la grosse déception de Luis Enrique ! 

La saison dernière, Achraf Hakimi a joué énormément de matches avec le PSG, mais également le Maroc. Le défenseur pourrait donc avoir besoin de souffler lors de cette saison, mais Luis Enrique ne souhaite pas recruter un nouveau joueur à ce poste. Le coach espagnol veut faire confiance à des jeunes éléments issus du centre de formation parisien, comme David Boly par exemple, mais ce dernier s’est blessé et est donc pour le moment indisponible.
Dimanche soir, le PSG retrouve le chemin de la Ligue 1. Après un titre obtenu en Supercoupe d’Europe contre Tottenham, les Parisiens ont cette fois rendez-vous avec le FC Nantes au stade de la Beaujoire. S’ils s’imposent, les joueurs de Luis Enrique auront déjà l’occasion de prendre trois points d’avance sur l’OM, l’un de leurs principaux concurrents, qui a concédé une défaite face au Stade Rennais vendredi soir (1-0).
Achraf Hakimi devrait être titulaire face à Nantes
Contre le FC Nantes, le PSG pourra compter sur la majorité de ses cadres. Comme d’habitude, Achraf Hakimi devrait tenir sa place sur le couloir droit de la défense. Le Marocain est déterminé à livrer une nouvelle grande saison, lui qui disputera normalement la Coupe d’Afrique des Nations dans quelques mois.
Luis Enrique ne pourra pas compter sur David Boly
La saison dernière, Achraf Hakimi était l’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique. Le Marocain n’a pas beaucoup soufflé et il va encore une fois être très sollicité cette année. Le coach du PSG ne désire toutefois pas lui recruter un remplaçant, mais plutôt miser sur un jeune élément issu du centre de formation parisien comme David Boly par exemple. Le joueur de 16 ans ne sera malheureusement pas disponible contre le FC Nantes, car il s’est blessé, comme l’a affirmé le technicien espagnol en conférence de presse : « Ce jeune a été blessé cet été, en match avec sa sélection. Il ne peut pas être avec nous. C'est dommage parce que nous voulions ce joueur avec nous. Il est très jeune, il a le temps d'être avec nous. Mais on reste concentré sur les recrues qu'on a au club. Je n'ai pas de problème sur le poste de latéral droit, Hakimi joue beaucoup de matchs mais on a des joueurs qui peuvent aussi y jouer. On veut des joueurs qui peuvent jouer dans différentes positions. C'est important pour nous d'avoir ça. »