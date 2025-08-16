Hakimi : Le PSG a trouvé son remplaçant, la grosse déception de Luis Enrique ! 

Alexis Brunet

La saison dernière, Achraf Hakimi a joué énormément de matches avec le PSG, mais également le Maroc. Le défenseur pourrait donc avoir besoin de souffler lors de cette saison, mais Luis Enrique ne souhaite pas recruter un nouveau joueur à ce poste. Le coach espagnol veut faire confiance à des jeunes éléments issus du centre de formation parisien, comme David Boly par exemple, mais ce dernier s’est blessé et est donc pour le moment indisponible.

Dimanche soir, le PSG retrouve le chemin de la Ligue 1. Après un titre obtenu en Supercoupe d’Europe contre Tottenham, les Parisiens ont cette fois rendez-vous avec le FC Nantes au stade de la Beaujoire. S’ils s’imposent, les joueurs de Luis Enrique auront déjà l’occasion de prendre trois points d’avance sur l’OM, l’un de leurs principaux concurrents, qui a concédé une défaite face au Stade Rennais vendredi soir (1-0).

Achraf Hakimi devrait être titulaire face à Nantes Contre le FC Nantes, le PSG pourra compter sur la majorité de ses cadres. Comme d’habitude, Achraf Hakimi devrait tenir sa place sur le couloir droit de la défense. Le Marocain est déterminé à livrer une nouvelle grande saison, lui qui disputera normalement la Coupe d’Afrique des Nations dans quelques mois.