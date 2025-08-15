PSG : Le gros coup de pression de Luis Enrique !

Alexis Brunet

La saison dernière, le PSG a épaté tout le monde en mettant la main sur de très nombreux trophées. Cela ne sera pas facile, mais Luis Enrique désire faire encore mieux cette année. L’exigence va donc s’accroitre à Paris et le coach espagnol est bien décidé à ne faire aucun cadeau à son vestiaire.

Mercredi, le PSG a encore une fois frappé fort. Pourtant menés 2-0 par Tottenham en Supercoupe d’Europe, les partenaires de Marquinhos ont finalement réussi à revenir à 2-2 avant de l’emporter aux tirs au but (4 à 3). Un nouveau trophée donc pour les Parisiens qui prolongent leur très grande saison.

Luis Enrique veut faire encore mieux Avec cette Supercoupe d’Europe, la moisson de trophées cette saison du PSG se porte à cinq. Une année record pour le club de la capitale, mais Luis Enrique n’est pas rassasié. Selon les informations de L’Équipe, le technicien espagnol veut faire encore mieux la saison prochaine et pour cela il ne compte faire aucun cadeau à son groupe. Comme l’illustre le départ à venir de Gianluigi Donnarumma, aucun statut n’est garanti avec le coach parisien, ce qui va donc pousser ses joueurs à donner encore le meilleur d’eux.