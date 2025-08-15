Le PSG va trancher, décision imminente pour Marquinhos !

Alexis Brunet

Cet été, sauf revirement de situation, Marquinhos devrait rester un joueur du PSG. Le Brésilien se sent très bien à Paris et il est respecté dans le vestiaire, dont il est le capitaine depuis maintenant plusieurs saisons. D’ailleurs, lorsque le mercato estival sera fini, un vote devrait avoir lieu pour attribuer le brassard pour la prochaine saison et le défenseur central devrait encore une fois être choisi par ses coéquipiers.

Depuis 2013, Marquinhos fait le bonheur du PSG. Le Brésilien est arrivé très jeune au sein du club de la capitale et il a rapidement formé une charnière de qualité aux côtés de son idole, un certain Thiago Silva. Petit à petit, l’ancien joueur de l’AS Rome a monté les échelons à Paris au point d’en être devenu depuis quelques années le capitaine.

Marquinhos veut rester à Paris À 31 ans, Marquinhos fait presque figure d’ovni au sein du PSG de Luis Enrique qui s’appuie sur de nombreux jeunes joueurs. Le Brésilien encadre cette jeune génération et il espère le faire encore au moins une saison de plus, comme il l’avait confié avant la finale de Coupe de France contre le Stade de Reims en mai dernier. « Le plus important c’est ce qu’on ressent. Moi je l’ai dit, je joue le prochain match comme si c’était le dernier, je pense comme ça depuis quelques années, c’est la meilleure manière d’aborder ce métier et ce sport. Ça va vite le foot. Je ne peux rien prévoir. Les dirigeants, le coach… ils sont contents avec mon travail. Je donne le 100% à chaque match. J’ai tellement d’amour pour ce club. Je donne le max à chaque match. Après s’ils pensent un jour que ce n’est plus le moment d’avoir Marquinhos au PSG… Ça arrivera un jour ou l’autre. Mais j’ai toujours donné le max ici. Je pense encore que je peux apporter beaucoup à cette équipe. »