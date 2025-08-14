Inside : la villa à 7M€ de Zidane en Espagne

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En 2001, Zinédine Zidane débarquait au Real Madrid après cinq ans passés à la Juve. Convaincu de signer dans ce grand club, le Français semble y avoir gardé un excellent souvenir car il partage sa vie entre la capitale espagnole et les Bouches-du-Rhône. Il y possède une magnifique villa valorisée à 7M€. Une magnifique demeure qui a vu grandir sa famille.

Légende du Real Madrid qu'il a fini par entraîner pendant de nombreuses années, Zinédine Zidane n'a jamais vraiment quitté la capitale espagnole. Depuis près de 25 ans, le champion du monde 1998 partage sa vie entre Madrid et les environs de Marseille, où il est né. C'est deux ans après sa signature à Madrid qu'il se fait construire cette magnifique villa, une demeure estimée aujourd'hui à plus de 7M€.

Zidane à l'aise à Madrid Convaincu par Florentino Pérez de signer au Real Madrid, Zinédine Zidane d'y finir sa carrière et de raccrocher les crampons en 2006. Tout a été mis en œuvre pour tenter de le convaincre de rester et il semble avoir connu une belle histoire d'amour avec la capitale espagnole. D'après les informations de Sports.fr, la villa de la famille Zidane serait l'œuvre de l'architecte Joaquin Torres, qui a fait un hommage au palace parisien le Georges V. La maison comporte une grande piscine, une salle de sport ou encore un city stade notamment.