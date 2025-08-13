Panique au PSG, cette star rassure tout le monde

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG affronte Tottenham en Supercoupe d’Europe du côté d’Udine. Depuis quelques jours, de nombreux observateurs se demandent comment les Parisiens pourront l’emporter avec seulement une semaine d’entraînement dans les jambes alors que les Spurs, eux, ont repris l’entraînement depuis plus d’un mois. Présent en conférence de presse, Marquinhos a tenu à rassurer tout le monde sur l’état de forme de ses troupes.

Depuis sa reprise de l’entraînement, le PSG n’a pas disputé le moindre match amical. Cela n’est d’habitude pas un souci, sauf que le club de la capitale n’a qu’une semaine de préparation dans les jambes et qu’il doit disputer la Supercoupe d’Europe contre Tottenham ce mercredi. Beaucoup se demandent alors si Paris pourra lutter contre les Spurs qui ont repris l’entraînement depuis plus d’un mois.

« Il y aura une équipe de très haut niveau demain » Présent en conférence de presse, Marquinhos a tenu à répondre aux interrogations sur l’état de forme des Parisiens. Selon le capitaine du PSG, son équipe sera en grande forme contre Tottenham. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Très heureux d'être là, d'avoir l'opportunité de gagner un trophée. Tottenham arrive avec une meilleure condition physique. En trois semaines, on n'a pas tout perdu. Je l'ai vu à l'entraînement, dans les enchaînements, les passes, la finition. Il y aura une équipe de très haut niveau demain (mercredi), même si on n'est pas à notre top physiquement. »