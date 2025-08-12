Zidane débarque en France : L’énorme surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent en tribunes samedi dernier pour la rencontre de Ligue 1 opposant Rodez et Nancy (0-0), Zinedine Zidane en a surpris plus d'un de par sa présence. Et le défenseur suisse Mathis Magnin, qui a rejoint Rodez cet été, n'a pas dissimulé son immense stupéfaction lorsqu'il s'est rendu compte de la présence de l'ancien coach du Real Madrid.

En attendant de savoir s'il prendra effectivement les commandes de l'équipe de France après le départ déjà programmé de Didier Deschamps à l'été 2026, Zinedine Zidane continue de faire sensation à chacune de ses apparitions ! Et les supporters de Rodez ont d'ailleurs eu l'immense surprise de pouvoir apercevoir l'ancien entraîneur du Real Madrid dans les tribunes du Stade Paul-Lignon à l'occasion de la 1ere journée de Ligue 2 samedi, face à l'AS Nancy-Lorraine (0-0). Une présence qui a également marqué les joueurs, à l'image du défenseur suisse Mathis Magnin (23 ans).

« Ça fait quelque chose » Interrogé dans les colonnes du Matin, le nouveau joueur de Rodez s'est enflammé pour cette présence surprise de Zinedine Zidane en tribunes : « Ce n’est qu’à la fin du match que j’ai appris qu’il était là. Il a prononcé quelques mots devant notre groupe, pour dire qu’il avait pris plaisir à nous regarder jouer. On sait que ce n’est pas un grand bavard, il n’a pas énormément parlé, mais il dégage énormément de classe, de charisme. Quand tu le vois, tu as envie de l’écouter. L’année dernière, à Carouge, on a eu la chance de rencontrer Yaya Touré. Une grande personnalité aussi, mais ça n’avait rien à voir. Zizou a une aura que tous les footballeurs n’ont pas. Rien que ça, ça fait quelque chose », confie Magnin.