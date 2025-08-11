Surprise, Zinedine Zidane débarque en France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Zinedine Zidane a fait une apparition remarquée dans le sud de la France pour assister à un match de Rodez en Ligue 2. L’ancien meneur de jeu des Bleus possède un lien spécial avec le club, dont il est l’un des actionnaires, et au sein duquel son fils Enzo a joué.

Les apparitions publiques de Zinedine Zidane sont rares depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Pressenti pour prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après le Mondial 2026, l’ancien technicien était présent dans le sud ce samedi pour assister à la première rencontre de Rodez en Ligue 2 face à Nancy (0-0), une présence loin d’être anodine.

Zinedine Zidane a vu Rodez en Ligue 2 Sur son compte X, le Rodez Aveyron Football a publié un cliché du Ballon d’Or 1998 aux côtés des joueurs de Didier Santini dans les vestiaires du stade Paul-Lignon. « Sympathisant du club, il a pu admirer le stade terminé et regarder cette équipe prometteuse », peut-on lire sur le compte X de la formation de Ligue 2.

𝐙𝐢𝐧𝐞́𝐝𝐢𝐧𝐞 𝐙𝐢𝐝𝐚𝐧𝐞 était présent à Paul-Lignon hier 🤩



Sympathisant du club, il a pu 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐫𝐞𝐫 𝐥𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞́ et regarder cette équipe prometteuse 💊



𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞, 𝐜'𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐭 ❤️💛 #RAFASNL pic.twitter.com/TYQ2I4Bmj9 — Rodez Aveyron Football (@OfficielRAF) August 10, 2025