Surprise, Zinedine Zidane débarque en France

Zinedine Zidane a fait une apparition remarquée dans le sud de la France pour assister à un match de Rodez en Ligue 2. L’ancien meneur de jeu des Bleus possède un lien spécial avec le club, dont il est l’un des actionnaires, et au sein duquel son fils Enzo a joué.
Les apparitions publiques de Zinedine Zidane sont rares depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Pressenti pour prendre la succession de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après le Mondial 2026, l’ancien technicien était présent dans le sud ce samedi pour assister à la première rencontre de Rodez en Ligue 2 face à Nancy (0-0), une présence loin d’être anodine.
Zinedine Zidane a vu Rodez en Ligue 2
Sur son compte X, le Rodez Aveyron Football a publié un cliché du Ballon d’Or 1998 aux côtés des joueurs de Didier Santini dans les vestiaires du stade Paul-Lignon. « Sympathisant du club, il a pu admirer le stade terminé et regarder cette équipe prometteuse », peut-on lire sur le compte X de la formation de Ligue 2.
Un lien spécial entre le RAF et la famille Zidane
La famille Zidane connaît très bien le club de Rodez, l’ancien meneur de jeu des Bleus étant l’un des actionnaires. Sa femme Véronique est originaire de la région et leur fils Enzo y a joué une saison, sa seule expérience en France.