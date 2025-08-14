Un ancien footballeur français au cœur d’une gigantesque escroquerie

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Voilà une histoire bien étrange en rapport avec le monde du football. Dans l'émission Arnaques de M6 de ce mercredi 13 août, Julien Courbet et les journalistes de la chaîne ont révélé qu'une affaire d'escroquerie avait lieu en Saône-et-Loire. Elle impliquerait un ancien footballeur professionnel reconverti dans l'isolation qui escroquerait des personnes âgées en acceptant des acomptes pour finir par disparaître avant la réalisation des travaux. Explications.

Dans son magazine d'investigation sur M6, Julien Courbet présente des affaires d'escroquerie et d'arnaques en tout genre. Dans son numéro de mercredi, une sombre affaire met au centre des accusations un ancien footballeur professionnel. L'homme s'est reconverti dans l'isolation thermique et il aurait arnaqué plus de 8000 euros à une dame, désemparée face aux caméras.

8 242 euros dans le vent L'émission suit l'histoire de Nadine, l'une des cibles du footballeur. Cette cliente affirme avoir versé 8 242 euros d'acompte pour des travaux d'isolation qui n'ont jamais été réalisés pour le moment. L'artisan multiplie même les reproches auprès de sa cliente et rejette la faute sur elle, usant de faux prétextes. Forcément, elle était très en colère. Le nom de ce footballeur n'a toutefois pas fuité.