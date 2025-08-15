PSG : Ousmane Dembélé ne s’arrête plus, un nouveau gros coup annoncé après le Ballon d’or ?

Alexis Brunet

Le 22 septembre prochain aura lieu la cérémonie du Ballon d’or. Un prix qui a de grandes chances de revenir à Ousmane Dembélé, qui a réalisé une très grande saison avec le PSG. Mais au-delà de cette récompense individuelle, l’attaquant français pourrait également devenir l’un des vice-capitaines parisiens avec les départs à venir de Gianluigi Donnarumma et de Presnel Kimpembe.

Après la Coupe de France, le Trophée des champions, la Ligue 1 et la Ligue des champions, le PSG a mis la main sur un nouveau trophée mercredi soir. Les hommes de Luis Enrique se sont emparés de la Supercoupe d’Europe en s’imposant aux tirs au but contre Tottenham (4 tentatives à 3). Un petit exploit pour les Parisiens, qui étaient menés 2-0 à la 84ème minute avant de revenir à 2-2 juste avant le coup de sifflet final.

Le Ballon d’or pour Ousmane Dembélé ? Face à Tottenham, c’est Ousmane Dembélé qui a été élu homme du match. Le Français a encore une fois augmenté ses statistiques puisqu’il a réalisé une passe décisive pour Gonçalo Ramos à la dernière minute. Une nouvelle prestation marquante qui devrait aider l’ancien Barcelonais à remporter le Ballon d’or. En effet, le champion du monde est le grand favori pour la prestigieuse récompense, tant il a brillé d’un point de vue individuel mais surtout collectif.