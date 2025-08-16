PSG : Il se rate complètement, Luis Enrique prêt à le punir ?

Alexis Brunet

Mercredi soir, le PSG a remporté la Supercoupe d’Europe face à Tottenham aux tirs au but (2-2 puis 4 tentatives réussies à 3). Une belle réussite, que Vitinha aurait pu plomber. En effet, le Portugais, qui était le premier tireur côté parisien, a raté sa frappe et il reste désormais sur deux échecs de suite. Toutefois, Luis Enrique ne devrait pas lui enlever la responsabilité de tirer les penaltys à court terme.

Avant de rencontrer le FC Nantes dimanche en Ligue 1, le PSG a commencé sa saison mercredi avec la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. À Udine et sans Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale a mis la main sur un premier trophée en s’imposant aux tirs au but (4-3) contre les Spurs après avoir accroché le match nul à la dernière minute (2-2).

Vitinha a raté son tir au but Grâce à un but de Kang-in Lee et surtout à l’égalisation de Gonçalo Ramos à la 94ème minute, le PSG avait réussi à revenir dans le match et à arracher une séance de tirs au but. Cette dernière avait mal commencé, car Vitinha avait loupé la première tentative parisienne. Heureusement, par la suite, Mathys Tel s’est lui aussi raté côté Tottenham et Lucas Chevalier s’est chargé d’arrêter la frappe de Mickey van de Ven.