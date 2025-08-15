Nasri - Latour : «Nous avons été attaqués», Canal+ jubile !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières semaines, il a été question à plusieurs reprises des départs de Samir Nasri et Bertrand Latour de Canal+. Finalement, pour cette nouvelle saison, on les retrouvera bel et bien sur la chaine cryptée. De quoi faire le bonheur d’Hervé Mathoux, heureux de poursuivre avec ses deux collègues, très courtisés durant l’intersaison.

L’été, le mercato concerne également le monde des médias. Ainsi, ça bouge énormément au sein des différentes rédactions. C’est ainsi qu’il a notamment été question que Samir Nasri et Bertrand Latour quittent Canal+ pour rejoindre respectivement Ligue 1+ et RMC. Finalement, tout est bien qui finit bien pour la chaine cryptée. En effet, pour cette nouvelle saison, Nasri et Latour seront toujours aux côtés de Laure Boulleau et Hervé Mathoux notamment lors des soirées de Ligue des Champions.

« Nous sommes surtout heureux de garder nos forces vives puisque nous avons été attaqués » Ouf de soulagement à Canal+, malgré les convoitises, Samir Nasri et Bertrand Latour sont toujours là. Hervé Mathoux s’en réjouit. En effet, dans des propos accordés à L’Equipe, le présentateur sur la chaine cryptée a confié : « Sur le Canal Champions Club, on se jetait dans l'inconnu la saison dernière avec la nouvelle formule de la Ligue des champions mais on a vu que cela fonctionnait. Il n'y aura donc pas de révolution. Nous sommes surtout heureux de garder nos forces vives puisque nous avons été attaqués (par Ligue 1 + et RMC) sur Samir Nasri et Bertrand Latour ».