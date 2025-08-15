Officiel : L’OM annonce un accord avec une star !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM est très actif sur le mercato, mais pas seulement. Le club phocéen vient également de prolonger son partenariat avec le label de la star du rap français, Jul. Le logo d'Or et de Platine sera désormais visible sur le maillot des Marseillais lors des rencontres de Ligue des champions.

Après une dernière saison réussie, l’OM s’est donné le droit de participer de nouveau à la Ligue des champions. Le club phocéen compte briller dans cette compétition et il a donc mené un mercato très important pour cela, avec déjà six arrivées et cela n’est pas terminé.

L’OM et Jul prolongent leur partenariat En Ligue des champions, l’OM étrennera ses nouveaux maillots et il y aura une petite subtilité. En effet, le club phocéen a annoncé la prolongation de son partenariat avec le label de Jul et le logo D'Or et de Platine va maintenant figurer sur les tuniques des Phocéens en C1, ce qui est une première. « Voir le logo D’Or et de Platine sur le maillot de mon club en Ligue des Champions, c’est un rêve de plus qui se réalise. J’espère que cela continuera d’inspirer la jeunesse marseillaise et de faire briller notre ville », a déclaré le célèbre rappeur marseillais.