Mercato - OM : Nouvelle menace pour Greenwood ?

Très actif depuis le début du mercato, l'OM n'a peut-être pas fini d'accueillir de nouvelles recrues. L'un des dossiers en cours concerne Edon Zhegrova, international kosovar de 26 ans qui évolue à Lille depuis 2022. Les dirigeants aimeraient en faire une doublure de Mason Greenwood et ses qualités pourraient vraiment convaincre. Jusqu'à menacer la place de l'Anglais ?

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec le même nombre de buts qu'Ousmane Dembélé (21 buts), Mason Greenwood sera forcément attendu pour cette nouvelle saison qui démarre. En attendant, l'OM semble vouloir boucler un nouveau transfert en faisant d'Edon Zhegrova sa doublure. Le Kosovar, qui a manqué la deuxième moitié de la saison en raison d'une blessure, a un profil intéressant.

Zhegrova dans le viseur de l'OM Estimé à 25M€ selon Transfermarkt, Edon Zhegrova est sous contrat au LOSC jusqu'en 2026 et pourrait donc être transféré cet été pour éviter un départ libre. Il y a quelques semaines, il n'a pas caché qu'il était disposé à partir. « Il pourrait encore y avoir des arrivées puisqu'il y a des rumeurs qui sont plus que des rumeurs au sujet des discussions avec Lille pour Zhegrova. On sent que c'est un dossier qui peut bouger (...) De Zerbi n'a pas nié cette possibilité, mais c'est vrai que les dirigeants marseillais le voient comme une opportunité » déclare le journaliste Florent Germain dans l'After Foot de RMC.