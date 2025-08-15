Transfert de Greenwood : L’OM fait une annonce troublante !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'avenir de Mason Greenwood suscite de nombreuses interrogations alors que l'attaquant anglais de l'OM est annoncé dans le viseur d'Al-Nassr, en Arabie Saoudite. D'ailleurs, à en croire les propos du capitaine marseillais Leonardo Balerdi, il est impossible d'exclure la possibilité d'une vente de dernière minute cet été à l'OM.

Et si l'OM perdait son meilleur élément offensif de la saison dernière avec Mason Greenwood ? Le club saoudien d'Al-Nassr, où évolue notamment un certain Cristiano Ronaldo, serait très intéressé par son profil et pourrait faire une folie dans la dernière ligne droite du mercato pour arracher la signature de Greenwood. D'ailleurs, cette éventualité n'est pas totalement exclue du côté de l'OM...

Balerdi n'exclut rien pour la suite du mercato Interrogé en conférence de presse jeudi, Leonardo Balerdi a affiché un discours assez troublant sur la dernière ligne droite du mercato estival et les possibles ventes de l'OM : « On discute entre nous. Je pense que personne ne va partir mais c'est le foot, on ne sait jamais. J'ai parlé avec les cadres, c'est important qu'ils restent, ce sont tous de bons joueurs et de bonnes personnes », lâche le capitaine de l'OM. Des propos qui concernent notamment l'épineux cas Mason Greenwood.