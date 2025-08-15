Transfert de Greenwood : L’OM fait une annonce troublante !

L'avenir de Mason Greenwood suscite de nombreuses interrogations alors que l'attaquant anglais de l'OM est annoncé dans le viseur d'Al-Nassr, en Arabie Saoudite. D'ailleurs, à en croire les propos du capitaine marseillais Leonardo Balerdi, il est impossible d'exclure la possibilité d'une vente de dernière minute cet été à l'OM.
Et si l'OM perdait son meilleur élément offensif de la saison dernière avec Mason Greenwood ? Le club saoudien d'Al-Nassr, où évolue notamment un certain Cristiano Ronaldo, serait très intéressé par son profil et pourrait faire une folie dans la dernière ligne droite du mercato pour arracher la signature de Greenwood. D'ailleurs, cette éventualité n'est pas totalement exclue du côté de l'OM...
Balerdi n'exclut rien pour la suite du mercato
Interrogé en conférence de presse jeudi, Leonardo Balerdi a affiché un discours assez troublant sur la dernière ligne droite du mercato estival et les possibles ventes de l'OM : « On discute entre nous. Je pense que personne ne va partir mais c'est le foot, on ne sait jamais. J'ai parlé avec les cadres, c'est important qu'ils restent, ce sont tous de bons joueurs et de bonnes personnes », lâche le capitaine de l'OM. Des propos qui concernent notamment l'épineux cas Mason Greenwood.
Pas de départ pour Balerdi
En revanche, Balerdi a acté le fait qu'il resterait à l'OM cette saison et s'est livré sur les coulisses de son été agité : « Quand la saison s'est terminée, je ne savais pas. Quand j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient, j'aime le club et je me suis dit que je voulais sortir par la grande porte. Le club est en train de marcher sur le bon chemin et je me suis dit que je voulais rester. On a beaucoup d'ambition », a poursuivi le défenseur argentin.