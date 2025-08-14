Départ de De Zerbi : Du jamais vu, le vestiaire de l'OM se frotte les mains !

Au cours des derniers mois, des questions se sont posées sur l'avenir de Roberto De Zerbi. Partira ? Ne partira pas ? L'Italien est aujourd'hui toujours l'entraîneur de l'OM, où il s'apprête à entamer sa deuxième saison sur le banc. De quoi faire le bonheur de Leonardo Balerdi, qui se réjouit d'avoir un peu de stabilité à l'OM.
Arrivé à l'OM l'été dernier, Roberto De Zerbi n'avait pas hésité à remettre son avenir en question après quelques mois seulement. Si l'Italien avait signé pour 3 ans à Marseille, un intérêt du Milan AC avait également fait énormément parler dans la presse transalpin. Finalement, De Zerbi n'a pas bougé et le voilà toujours sur le banc de l'OM.
« C'est la première fois que ça m'arrive »
Roberto De Zerbi repart donc pour une deuxième saison comme entraîneur de l'OM, ce qui n'était plus arrivé depuis un moment au sein du club phocéen. Leonardo Balerdi n'a jamais d'ailleurs vu ça pour sa part et forcément, il s'en réjouit comme il l'a expliqué en conférence de presse : « On sait que le coach continue, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un coach pour une deuxième saison d'affilée ».
« C'est bien pour la continuité, pour les joueurs »
« C'est bien pour la continuité, pour les joueurs. Cette année, on va faire de belles choses avec lui. On est prêts », a donc ajouté Leonardo Balerdi, heureux de continuer pour une nouvelle saison avec Roberto De Zerbi comme entraîneur de l'OM.