Départ de De Zerbi : Du jamais vu, le vestiaire de l'OM se frotte les mains !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers mois, des questions se sont posées sur l'avenir de Roberto De Zerbi. Partira ? Ne partira pas ? L'Italien est aujourd'hui toujours l'entraîneur de l'OM, où il s'apprête à entamer sa deuxième saison sur le banc. De quoi faire le bonheur de Leonardo Balerdi, qui se réjouit d'avoir un peu de stabilité à l'OM.

Arrivé à l'OM l'été dernier, Roberto De Zerbi n'avait pas hésité à remettre son avenir en question après quelques mois seulement. Si l'Italien avait signé pour 3 ans à Marseille, un intérêt du Milan AC avait également fait énormément parler dans la presse transalpin. Finalement, De Zerbi n'a pas bougé et le voilà toujours sur le banc de l'OM.

« C'est la première fois que ça m'arrive » Roberto De Zerbi repart donc pour une deuxième saison comme entraîneur de l'OM, ce qui n'était plus arrivé depuis un moment au sein du club phocéen. Leonardo Balerdi n'a jamais d'ailleurs vu ça pour sa part et forcément, il s'en réjouit comme il l'a expliqué en conférence de presse : « On sait que le coach continue, c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir un coach pour une deuxième saison d'affilée ».