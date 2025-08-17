Nouveau trophée au PSG, c’est totalement inattendu !

Alexis Brunet

Ce dimanche, le PSG retrouve le chemin de la Ligue 1, avec une rencontre face au FC Nantes au stade de la Beaujoire. Les Parisiens auréolés de leur titre de champion d’Europe ont été très bien reçus par Waldemar Kita. Le président nantais, qui avait teasé une surprise pour Paris dernièrement, a décidé d’offrir une réplique de la Ligue des champions à Marquinhos.

Le PSG enchaîne. Après la Supercoupe d’Europe remportée contre Tottenham mercredi soir, le club de la capitale retrouve cette fois la Ligue 1. Pour sa première rencontre de la saison, les Parisiens affrontent le FC Nantes à l’extérieur.

Waldemar Kita offre une Ligue des champions en chocolat au PSG Avant la rencontre face au FC Nantes, le PSG a été honoré. En effet, le président nantais, Waldemar Kita, qui avait teasé une surprise pour Paris lors d’un entretien au JDD a tout simplement offert une réplique de la Ligue des champions en chocolat à Marquinhos. Un cadeau inattendu, qui sera peut-être partagé dans le vestiaire à la fin du match.