Il annonce «l’un des meilleurs du monde» au PSG, voici la très belle affaire de l’été !

Le Paris Saint-Germain a officialisé cette semaine le transfert d'Illia Zabarnyi, arrivé en provenance de Bournemouth pour 66 millions d'euros. Selon le journaliste Andrew Todos, le défenseur ukrainien, avec son expérience en Premier League, a le potentiel pour s'imposer chez le champion d’Europe et pourrait même progressivement remplacer le capitaine Marquinhos.
Il aura fallu du temps au PSG pour mettre la main sur sa priorité de l’été. Espéré pour disputer une partie de la Coupe du monde des clubs cet été, Illia Zabarnyi pourrait finalement faire ses débuts à Nantes ce dimanche, Luis Enrique l’ayant convoqué pour la première journée de la Ligue 1. Alors que la formation parisienne a déboursé 66M€ (bonus compris) pour s’attacher les services du défenseur ukrainien, le journaliste Andrew Todos estime que l’ancien joueur de Bournemouth est prêt à relever ce nouveau défi.
« Peut-être qu’il sera prêt à remplacer Marquinhos parfois »
« C’est la prochaine grande étape pour lui. Il a déjà beaucoup d’expérience en Europe, il a joué au Dynamo Kiev où il était un des plus jeunes sélectionnés avec l’Ukraine. Maintenant, il est prêt à passer ce step pour jouer dans une très grande équipe. Peut-être qu’il sera prêt à remplacer Marquinhos parfois », affirme le journaliste anglo-ukrainien qui l’a suivi en Premier League, interrogé par RMC.
« Il a tout pour devenir l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde »
« Sa phase d’adaptation sera intéressante car il a joué en Premier League comme titulaire depuis deux ans et demi. Il est prêt au minimum pour la Ligue 1 et sûrement pour la Ligue des Champions. Il a tout pour devenir l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde », poursuit Andrew Todos. Une sacrée promesse.