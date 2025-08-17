Il annonce «l’un des meilleurs du monde» au PSG, voici la très belle affaire de l’été !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a officialisé cette semaine le transfert d'Illia Zabarnyi, arrivé en provenance de Bournemouth pour 66 millions d'euros. Selon le journaliste Andrew Todos, le défenseur ukrainien, avec son expérience en Premier League, a le potentiel pour s'imposer chez le champion d’Europe et pourrait même progressivement remplacer le capitaine Marquinhos.

Il aura fallu du temps au PSG pour mettre la main sur sa priorité de l’été. Espéré pour disputer une partie de la Coupe du monde des clubs cet été, Illia Zabarnyi pourrait finalement faire ses débuts à Nantes ce dimanche, Luis Enrique l’ayant convoqué pour la première journée de la Ligue 1. Alors que la formation parisienne a déboursé 66M€ (bonus compris) pour s’attacher les services du défenseur ukrainien, le journaliste Andrew Todos estime que l’ancien joueur de Bournemouth est prêt à relever ce nouveau défi.

« Peut-être qu’il sera prêt à remplacer Marquinhos parfois » « C’est la prochaine grande étape pour lui. Il a déjà beaucoup d’expérience en Europe, il a joué au Dynamo Kiev où il était un des plus jeunes sélectionnés avec l’Ukraine. Maintenant, il est prêt à passer ce step pour jouer dans une très grande équipe. Peut-être qu’il sera prêt à remplacer Marquinhos parfois », affirme le journaliste anglo-ukrainien qui l’a suivi en Premier League, interrogé par RMC.