Mercato - PSG : C’est terminé pour ce transfert à 100M€ !

Pas fermé à l’idée de recruter un nouveau joueur offensif cet été, le PSG s’est intéressé à la situation de Rodrygo, qui se rapproche d’un départ du Real Madrid. Cependant, un transfert du Brésilien prend de l’ampleur du côté de Manchester City, qui en cas de départ de Savinho, devrait passer à l’action.

Le mercato du PSG n’est sans doute pas terminé. Après les gros transferts de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi, le club de la capitale pourrait tenter un coup en attaque. Au cours des dernières semaines, le nom de Rodrygo est revenu avec insistance pour Paris, alors que la star brésilienne joue de mois en moins du côté du Real Madrid.

C’est fini pour Rodrygo au PSG ? Mais si d’après la presse espagnole, le club madrilène serait prêt à lâcher son numéro 11 contre 100M€ cet été, le PSG ne serait plus dans la course pour Rodrygo. En revanche, du côté de Manchester City, la piste menant au phénomène de 24 ans prend de l’ampleur. En effet, les Citizens pourraient prochainement se séparer de Savinho, convoité par Tottenham.