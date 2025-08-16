«Beaucoup de je-m’en-foutisme» : L'OM n'en peut plus de Greenwood !

L’année dernière, Mason Greenwood a pas mal rendu service à l’OM, qui espère faire de même cette saison. L’Anglais est l’une des principales armes offensives du club phocéen, mais son attitude n’est pas tout le temps exemplaire. Il y a quelques mois, l’attaquant était fortement critiqué à Marseille, notamment pour son côté je-m’en-foutiste, d’après les dires du journaliste Romain Molina.
L’OM a l’habitude de tenter des paris lors du mercato et l’année dernière le club phocéen avait décidé de foncer sur Mason Greenwood. L’Anglais sortait d’un prêt concluant à Getafe, mais Manchester United souhaitait s’en séparer en raison de ses problèmes extrasportifs. Pablo Longoria a donc tenté sa chance et grand bien lui a pris, car l’attaquant marseillais a réalisé une très grande saison avec 22 buts à la clé ainsi que 6 passes décisives.
L’OM n’en pouvait plus de Mason Greenwood la saison dernière
Si Mason Greenwood a donc excellé sur le terrain, d’un point de vue attitude ce n’était pas tout à fait ça. D’après le journaliste Romain Molina, l’attaquant en a fait voir de toutes les couleurs à l’OM, notamment à cause de son côté je-m’en-foutiste. « Ils ont réussi à garder leur cadres, c’est à dire Rabiot, Hojbjerg et Rulli. C’est les trois cadres réellement de l’équipe et après vous avez quand même un cadre technique comme Greenwood qui a eu un passage très compliqué on va dire vers mars-avril. Les gens n’en pouvaient plus en interne parce qu’on avait l’impression qu’il y avait beaucoup de je-m’en-foutisme et qui a fini très fort la saison avec une attitude beaucoup plus positive. En tout cas c’est ce qui se dit en interne », a-t-il expliqué sur Youtube.
Malgré Greenwood, l’OM perd contre Rennes
Malgré quelques rumeurs de départ cet été, Mason Greenwood est toujours à l’OM et il compte bien y rester. Le club phocéen aura encore besoin de l’Anglais durant cette saison qui s’annonce mouvementée, marquée par le retour de la Ligue des champions notamment. Malheureusement, malgré la présence de l’ancien joueur de Manchester United, les Marseillais n’ont pas réussi à s’imposer pour leurs premier match de Ligue 1 face à Rennes. Pourtant en supériorité numérique dès la 30ème minute, les coéquipiers de Leonardo Balerdi ont concédé la défaite à la dernière minute à cause d’un but de Ludovic Blas (1-0).