«Beaucoup de je-m’en-foutisme» : L'OM n'en peut plus de Greenwood !

Alexis Brunet

L’année dernière, Mason Greenwood a pas mal rendu service à l’OM, qui espère faire de même cette saison. L’Anglais est l’une des principales armes offensives du club phocéen, mais son attitude n’est pas tout le temps exemplaire. Il y a quelques mois, l’attaquant était fortement critiqué à Marseille, notamment pour son côté je-m’en-foutiste, d’après les dires du journaliste Romain Molina.

L’OM a l’habitude de tenter des paris lors du mercato et l’année dernière le club phocéen avait décidé de foncer sur Mason Greenwood. L’Anglais sortait d’un prêt concluant à Getafe, mais Manchester United souhaitait s’en séparer en raison de ses problèmes extrasportifs. Pablo Longoria a donc tenté sa chance et grand bien lui a pris, car l’attaquant marseillais a réalisé une très grande saison avec 22 buts à la clé ainsi que 6 passes décisives.

L’OM n’en pouvait plus de Mason Greenwood la saison dernière Si Mason Greenwood a donc excellé sur le terrain, d’un point de vue attitude ce n’était pas tout à fait ça. D’après le journaliste Romain Molina, l’attaquant en a fait voir de toutes les couleurs à l’OM, notamment à cause de son côté je-m’en-foutiste. « Ils ont réussi à garder leur cadres, c’est à dire Rabiot, Hojbjerg et Rulli. C’est les trois cadres réellement de l’équipe et après vous avez quand même un cadre technique comme Greenwood qui a eu un passage très compliqué on va dire vers mars-avril. Les gens n’en pouvaient plus en interne parce qu’on avait l’impression qu’il y avait beaucoup de je-m’en-foutisme et qui a fini très fort la saison avec une attitude beaucoup plus positive. En tout cas c’est ce qui se dit en interne », a-t-il expliqué sur Youtube.