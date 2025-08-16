L'OM victime d'une bêtise, De Zerbi balance !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'OM a perdu contre le Stade Rennais lors de la première journée de Ligue 1 de la saison 2025-2026. Alors que son équipe s'est inclinée par le plus petit des scores (1-0), Roberto De Zerbi regrette d'avoir encaissé un « but bête » dans les derniers instants de la partie, et ce, à 11 contre 10.

Pour le compte de la première journée de Ligue 1, l'OM de Pablo Longoria s'est déplacé au Roazhon Park pour y affronter le Stade Rennais. Si les Bretons ont été réduits à 10 dès la 31ème minute de jeu, ils ont tout de même réussi à battre les Marseillais. En effet, Ludovic Blas a offert la victoire à Rennes dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps (1-0).

Rennes 1-0 OM Présent en conférence de presse d'après-match, Roberto De Zerbi s'est lâché sur la défaite de son équipe. Le coach de l'OM regrettant le but marqué par le Stade Rennais et le manque d'efficacité de ses joueurs devant la cage adverse.