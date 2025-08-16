Départ de l’OM : Il se fait encore attaquer en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Transféré au Stade Rennais après avoir fait les beaux jours de l’OM, Valentin Rongier a été pris à partie par les supporters de sa nouvelle équipe ce vendredi soir. Nommé capitaine par Habib Beye, l’ancien joueur du FC Nantes a été insulté à plusieurs reprises par les Ultras du club breton, qui n’ont pas hésité à déployer plusieurs banderoles à son encontre.

Ce vendredi soir a eu lieu la première journée de Ligue 1, avec une très belle affiche opposant le Stade Rennais à l’OM du côté du Rohazon Park. Réduits à dix assez rapidement, les hommes d’Habib Beye ont pourtant résisté aux assauts marseillais afin de l’emporter en toute fin de match (1-0), s’offrant ainsi un premier succès marquant cette saison. Mais cette rencontre aura été réellement particulière pour Quentin Merlin et pour Valentin Rongier, tous deux transférés à Rennes en provenance de Marseille il y a quelques jours.

Rongier dans le viseur des supporters Nommé capitaine par Habib Beye face à son ancien club, Valentin Rongier a une fois de plus été pris à partie par les supporters rennais. La faute à plusieurs déclarations à l’encontre du club, du temps où le Français évoluait au FC Nantes. « C'est un club de la région qui a beaucoup de supporters. Un rival de Nantes depuis longtemps, avec Bordeaux. Comme je suis Nantais, depuis que je suis petit, c'est forcément un club que je vois comme ennemi. C'est un club qui ne m'attire pas du tout », déclarait notamment Rongier à propos du Stade Rennais en 2018.