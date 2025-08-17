Le PSG au coeur d'une polémique : La déclaration lunaire à la télévision !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En clôture de la première journée de Ligue 1 ce dimanche, le PSG affronte le FC Nantes. Président des Canaris, Waldemar Kita avait promis une surprise pour saluer la victoire des Parisiens en Ligue des champions le 31 mai dernier. Kita a ainsi offert à Marquinhos une réplique du trophée. Mais il a dérapé en s'adressant aux Brésiliens, les caméras ont intercepté sa prise de parole...

Illustre président du FC Nantes depuis 2007, Waldemar Kita voulait faire de ce premier match de la saison un événement puisque son club affronte le PSG. Mais la séquence a vite tourné à la polémique lorsqu'une vidéo qui a été diffusée par le compte de Ligue 1+ a vu des milliers d'internautes s'indigner devant le dérapage raciste du président de 72 ans.

Waldemar Kita dérape en direct Comme le rapporte Sports Zone sur X, Waldemar Kita a eu une prise de parole très maladroite envers Marquinhos. La déclaration a choqué de nombreuses personnes puisqu'elle implique une connotation discriminatoire. « C'est bien, vous les Brésiliens, vous vous êtes bien intégrés en France et en plus de ça vous êtes chrétiens » entend-on.