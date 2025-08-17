PSG : L'annonce historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison exceptionnelle en 2024-2025, le PSG a bluffé bon nombre d’observateurs. Décidé à reproduire de grosses performances en 2025-2026, le club parisien peut compter sur l’aura de Luis Enrique qui mène son effectif d’une main de fer. Pedro Miguel Pauleta est tombé sous le charme de cette équipe si attachante.

Le PSG a de grandes ambitions à l’orée d’une nouvelle saison. Ayant fait le plein de confiance avec l’acquisition d’un nouveau trophée en Supercoupe d’Europe, les hommes de Luis Enrique se déplacent sur la pelouse du FC Nantes ce dimanche soir.

Le PSG garde la même ambition Pour l’entraîneur espagnol, l’objectif est simple : continuer à se battre afin de remporter le plus de trophées possibles. Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique insuffle une mentalité de conquérant à ses joueurs, ce qui plaît énormément à la légende Pedro Miguel Pauleta.