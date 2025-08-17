PSG : L'annonce historique !

Auteur d’une saison exceptionnelle en 2024-2025, le PSG a bluffé bon nombre d’observateurs. Décidé à reproduire de grosses performances en 2025-2026, le club parisien peut compter sur l’aura de Luis Enrique qui mène son effectif d’une main de fer. Pedro Miguel Pauleta est tombé sous le charme de cette équipe si attachante.
Le PSG a de grandes ambitions à l’orée d’une nouvelle saison. Ayant fait le plein de confiance avec l’acquisition d’un nouveau trophée en Supercoupe d’Europe, les hommes de Luis Enrique se déplacent sur la pelouse du FC Nantes ce dimanche soir.
Le PSG garde la même ambition
Pour l’entraîneur espagnol, l’objectif est simple : continuer à se battre afin de remporter le plus de trophées possibles. Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique insuffle une mentalité de conquérant à ses joueurs, ce qui plaît énormément à la légende Pedro Miguel Pauleta.
« C'est une fierté pour tout supporter de les voir jouer »
« C'est une équipe qui a fait une énorme saison, avec une grande qualité de jeu et des joueurs ayant un immense talent. Ils ont très envie de porter le maillot du PSG. Ils ont formé une vraie équipe avec le staff et les employés, tout le club. C'est une fierté pour tout supporter de les voir jouer. Je suis sûr que ça va continuer cette année », a ainsi confié l’ancienne gloire du PSG auprès de l’Equipe ce dimanche.