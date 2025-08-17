Officiel : Le PSG annonce un transfert que personne n'avait vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a encore quelques heures, Nordi Mukiele semblait être destiné à une saison galère ou à un transfert de dernière minute. Mais contre toute attente, Sunderland s'est lancé dans ce dossier et vient de rafler la mise. Le promu en Premier League a effectivement officialisé le transfert de Nordi Mukiele qui devrait rapporter environ 12M€ au PSG.

Le dégraissage du PSG se poursuit. Après Milan Skriniar qui s'est engagé définitivement avec Fenerbahçe, et en attendant Randal Kolo Muani qui se rapproche de la Juventus, c'est Nordi Mukiele qui quitte le club parisien.

Mukiele à Sunderland, c'est officiel ! De retour d'un prêt d'une saison au Bayer Leverkusen, le défenseur français n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique. Invité à trouver une porte de sortie, Nordi Mukiele s'est engagé avec Sunderland. « Le défenseur français rejoint le club de Sunderland AFC dans le cadre d’un transfert définitif », précise le communiqué officiel du PSG.