Le PSG lâche un gros chèque : Le transfert qui peut dégoûter le Real Madrid !

Le Paris Saint-Germain a frappé fort sur le marché des transferts en signant Illia Zabarnyi pour 66 millions d'euros, bonus inclus, en provenance de Bournemouth. La saison dernière, le défenseur ukrainien a notamment joué aux côtés de Dean Huijsen, qui a quant à lui pris la direction du Real Madrid. Aux yeux d’un spécialiste, le champion d’Europe en titre a peut-être fait la meilleure affaire.

Il est à ce jour la plus grosse recrue estivale du Paris Saint-Germain. Après de longues négociations avec Bournemouth, Illia Zabarnyi s’est engagé en faveur du club de la capitale dans le cadre d’un transfert estimé à 66M€ bonus compris. Le défenseur ukrainien pourrait faire ses débuts ce dimanche, à l’occasion du déplacement sur la pelouse du FC Nantes.

Illia Zabarnyi meilleur que Dean Huijsen, parti au Real Madrid ? Interrogé par RMC, Andrew Todos, journaliste anglo-ukrainien, se montre optimiste sur les chances de réussite du joueur au PSG. « Il est sûrement le meilleur joueur ukrainien actuellement. Il est expérimenté malgré son jeune âge (49 sélections à 22 ans), complet, il a du leadership et il est très physique. Il était selon moi le joueur le plus sous-coté de la défense de Bournemouth », affirme-t-il, et ce alors que Dean Huijsen a rejoint le Real Madrid pour 60M€.