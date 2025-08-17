Mercato - Officiel : Le Paris FC tient son attaquant, c'est historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une longue attente et des négociations interminables avec le FC Nantes pour Matthis Abline, le Paris FC a décidé de changer ses plans pour renforcer son secteur offensif. Et c'est finalement Willem Geubbels qui a signé avec le promu en Ligue 1. Un transfert estimé à 9M€ hors bonus.

Promu en Ligue 1 cette saison, le Paris FC nourrit de belles ambitions pour son retour dans l'élite, et cela s'est déjà vu avec un recrutement intéressant puisque Moises Simon, Noah Sangui et Otavio ont signé au PFC qui vient également d'officialiser la signature d'un nouvel avant-centre après l'échec des discussions avec le FC Nantes pour Matthis Abline. Les Canaris réclamaient 40M€.

Geubbels signe au Paris FC Par conséquent, le Paris FC a activé une autre piste, et a fini par recruter Willem Geubbels. « Le Paris FC est heureux d’annoncer la signature de Willem Geubbels en provenance du FC Saint-Gall. L’attaquant français de 24 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2030 », précise le communiqué officiel du PFC.