60M€ : Le PSG donne son feu vert, l'un des transferts de l'été prend forme !

Poussé au départ depuis le début du mercato, Randal Kolo Muani n'a toutefois toujours pas quitté le PSG. Cependant, l'annonce officielle serait désormais très proche. Et pour cause, selon la presse italienne, un accord aurait été trouvé avec la Juventus pour un prêt avec option d'achat obligatoire. Montant total de l'opération : 60M€.
L'opération dégraissage tourne désormais à plein régime du côté du PSG. Bien que pour le moment, Milan Skriniar soit le seul à avoir quitté définitivement le club de la capitale, ça bouge dans beaucoup d'autres dossiers. Ainsi, Nordi Mukiele et Marco Asensio devraient rejoindre la Premier League en s'engageant respectivement avec Sunderland et Aston Villa. Le PSG pourrait récupérer un peu moins de 30M€ avec ces deux transferts. Et ce n'est pas terminé.
Le PSG donne son feu vert pour Kolo Muani
L'un des cas les plus chauds concerne évidemment Randal Kolo Muani. L'attaquant français s'est effectivement relancé à la Juventus lors de la seconde partie de la saison dernière et la Vieille Dame espère donc le conserver. Mais alors que les positions entre les deux clubs semblaient très éloignées encore récemment, le Corriere dello Sport assure qu'un accord est désormais imminent. Le PSG et la Juventus seraient tout proches de boucler cette opération. Selon le média italien, il s'agira d'un prêt avec obligation d'achat. Au total, le montant du package pourrait avoisiner les 60M€.
La Juventus veut un attaquant en urgence
Une somme qui permettrait au PSG de réaliser une légère plus-value comptable puisqu'il resterait à amortir 57M€ sur le transfert de Randal Kolo Muani qui atteignait quasiment 95M€. De son côté, l'attaquant français devrait toucher environ 7M€ par an, hors bonus. Le Corriere dello Sport ajoute que tout s'est accéléré après le match amical contre Next Gen, l'équipe composée des jeunes du club. Trop discrète offensivement, l'équipe d'Igor Tudor ne pouvait s'appuyer que sur Jonathan David puisque Dusan Vlahovic n'entre plus dans les plans de l'ancien coach de l'OM. Arkadiusz Milik est toujours là, mais il n'a pas joué depuis plus d'un an. Par conséquent, le Polonais n'offre aucune garantie crédible à la Juve qui a ressenti l'urgence de boucler l'arrivée d'un attaquant avant la reprise de la Serie A. Et cela devrait être Randal Kolo Muani.