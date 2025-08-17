60M€ : Le PSG donne son feu vert, l'un des transferts de l'été prend forme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Poussé au départ depuis le début du mercato, Randal Kolo Muani n'a toutefois toujours pas quitté le PSG. Cependant, l'annonce officielle serait désormais très proche. Et pour cause, selon la presse italienne, un accord aurait été trouvé avec la Juventus pour un prêt avec option d'achat obligatoire. Montant total de l'opération : 60M€.

L'opération dégraissage tourne désormais à plein régime du côté du PSG. Bien que pour le moment, Milan Skriniar soit le seul à avoir quitté définitivement le club de la capitale, ça bouge dans beaucoup d'autres dossiers. Ainsi, Nordi Mukiele et Marco Asensio devraient rejoindre la Premier League en s'engageant respectivement avec Sunderland et Aston Villa. Le PSG pourrait récupérer un peu moins de 30M€ avec ces deux transferts. Et ce n'est pas terminé.

Le PSG donne son feu vert pour Kolo Muani L'un des cas les plus chauds concerne évidemment Randal Kolo Muani. L'attaquant français s'est effectivement relancé à la Juventus lors de la seconde partie de la saison dernière et la Vieille Dame espère donc le conserver. Mais alors que les positions entre les deux clubs semblaient très éloignées encore récemment, le Corriere dello Sport assure qu'un accord est désormais imminent. Le PSG et la Juventus seraient tout proches de boucler cette opération. Selon le média italien, il s'agira d'un prêt avec obligation d'achat. Au total, le montant du package pourrait avoisiner les 60M€.