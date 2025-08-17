Transfert surprise au Paris FC, il annonce du lourd !

Amadou Diawara

Après six saisons de bons et loyaux services au FC Nantes, Moses Simon vient de signer au Paris FC. Alors que ce choix de carrière est étonnant, l'international nigérian a lâché toutes ses vérités avant de disputer son tout premier match officiel sous ses nouvelles couleurs.

Arrivé au FC Nantes lors de l'été 2019, Moses Simon a évolué pendant six saisons à la Beaujoire. En effet, l'international nigérian a fait ses valises lors de ce mercato estival, et ce, pour rejoindre le Paris FC. Pour faire plier Waldemar Kita, le club présidé par Pierre Ferracci a formulé une offre d'environ 7M€.

Moses Simon a signé au Paris FC Avant l'entrée en lice du Paris FC en Ligue 1 (déplacement à Angers ce dimanche après-midi), Moses Simon s'est livré sur son transfert, et ce, lors d'un entretien accordé au Parisien. S'il a reconnu que son choix de rejoindre le PFC était surprenant, l'attaquant de 30 ans a expliqué qu'il avait été convaincu par le projet ambitieux du club emmené par Stéphane Gilli.