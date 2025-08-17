40M€ : Le gros transfert qui va tout changer au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs jours, les positions se sont rapprochées entre le PSG et la Juventus autour du transfert de Randal Kolo Muani. L’attaquant français devrait rejoindre les Bianconeri dans l’optique d’un prêt avec option d’achat obligatoire. En attendant, le club turinois s’apprête à conclure la vente de Douglas Luiz, ce qui devrait lui permettre de finaliser le deal Kolo Muani.

Le mercato du PSG n’est pas encore terminé. Malgré les arrivées conséquentes de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi, le club de la capitale se concentre désormais sur les départs de plusieurs éléments n’entrant plus dans les plans de Luis Enrique. Un cas de figure qui concerne notamment Randal Kolo Muani, qui se rapproche de jour en jour d’une signature à la Juventus.

Kolo Muani à la Juventus, c’est 50M€ En effet, après de longues semaines de négociations, le PSG a réussi à imposer ses conditions au club italien. Ainsi, Tuttosport a récemment révélé qu’un accord avait été trouvé entre les deux clubs autour d’un prêt payant de 10M€, assorti d’une obligation d’achat comprise entre 40M€ et 45M€ pour Randal Kolo Muani.