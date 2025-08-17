PSG : «Le meilleur du monde», le SMS qui va faire plaisir au patron !

Ce dimanche soir, le PSG effectue son grand retour en Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse du FC Nantes. Un match important pour des Parisiens auteurs d’une saison exceptionnelle en 2024-2025. Dans un entretien accordé au JDD ce dimanche, le président nantais Waldemar Kita a tenu à saluer le travail effectué par Nasser Al-Khelaïfi à Paris.
Ayant repris l’entraînement au début du mois d’août seulement, le PSG est de retour en championnat. 13 fois champion de France, le club de la capitale est logiquement favori à sa propre succession. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique insistait sur le fait de toujours percevoir la Ligue 1 comme un objectif sérieux.
« On veut tout gagner »
« On va maintenant commencer la Ligue 1, qui est un objectif pour nous. Après la saison dernière, c'est facile : on veut tout gagner. À mon arrivée, marquer l'histoire était l'objectif principal. On veut continuer à le faire, notamment en allant chercher la deuxième Champions League du club », a ainsi confié l’entraîneur espagnol face à la presse. Ce dimanche soir, c’est sur la pelouse de la Beaujoire que le PSG va démarrer sa saison, et malgré une préparation estivale quasi inexistante, les Parisiens espèrent repartir de Nantes avec les trois points. Waldemar Kita lui, a tenu à saluer le travail réalisé par Nasser Al-Khelaïfi à la tête du club.
« C’est le message que je lui ai envoyé cette semaine »
« On peut dire ce qu’on veut de Paris, mais on doit reconnaître son succès. Rien que pour le PSG, le football français a un prix. Nasser Al-Khelaïfi a fait un super boulot. Aujourd’hui, c’est la meilleure équipe du monde. C’est le message que je lui ai envoyé cette semaine. Il ne faut pas être jaloux mais fier de sa réussite. Je prépare d’ailleurs aux Parisiens une petite surprise avant le match. J’espère qu’ils l’apprécieront. Les champions doivent être honorés », a ainsi confié le président des « Canaris » auprès du JDD ce dimanche.