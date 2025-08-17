PSG : «Le meilleur du monde», le SMS qui va faire plaisir au patron !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG effectue son grand retour en Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse du FC Nantes. Un match important pour des Parisiens auteurs d’une saison exceptionnelle en 2024-2025. Dans un entretien accordé au JDD ce dimanche, le président nantais Waldemar Kita a tenu à saluer le travail effectué par Nasser Al-Khelaïfi à Paris.

Ayant repris l’entraînement au début du mois d’août seulement, le PSG est de retour en championnat. 13 fois champion de France, le club de la capitale est logiquement favori à sa propre succession. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique insistait sur le fait de toujours percevoir la Ligue 1 comme un objectif sérieux.

« On veut tout gagner » « On va maintenant commencer la Ligue 1, qui est un objectif pour nous. Après la saison dernière, c'est facile : on veut tout gagner. À mon arrivée, marquer l'histoire était l'objectif principal. On veut continuer à le faire, notamment en allant chercher la deuxième Champions League du club », a ainsi confié l’entraîneur espagnol face à la presse. Ce dimanche soir, c’est sur la pelouse de la Beaujoire que le PSG va démarrer sa saison, et malgré une préparation estivale quasi inexistante, les Parisiens espèrent repartir de Nantes avec les trois points. Waldemar Kita lui, a tenu à saluer le travail réalisé par Nasser Al-Khelaïfi à la tête du club.