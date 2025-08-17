Zlatan Ibrahimovic : Le traumatisme au PSG...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain, avant que Neymar hérite du numéro 10 que Javier Pastore lui avait laissé volontiers, pouvait compter sur une autre star du football mondial avec ce numéro au dos : Zlatan Ibrahimovic. Premier grand nom de l'ère QSI en terme de stature, Ibrahimovic n'a cessé de « zlataner » ses adversaires en Ligue 1. Un souvenir qui hante toujours Rio Mavuba qui en a joué pour la promotion de la simulation de football FC26.

Avant que David Beckham dépose ses valises pendant 6 mois au PSG en 2013, Zlatan Ibrahimovic a été la première grande star de l'ère QSI entamée en 2011. Entre son arrivée de l'AC Milan à l'été 2012 jusqu'à son départ en 2016, le géant suédois a planté 156 buts pour le PSG, faisant de lui le meilleur buteur de son histoire avant qu'Edinson Cavani (200) et Kylian Mbappé (256) fassent mieux que lui.

«Il ne marquait que des buts de ouf» Son attitude, son leadership et ses gestes acrobatiques en ont choqué plus d'un. Il n'y a qu'à s'attarder sur les propos de Bradley Barcola au moment de la promotion de l'édition ultime FC26 rendant hommage à Zlatan Ibrahimovic. « Il ne marquait que des buts de ouf (ndlr fou). Une icône ». De son côté, Désiré Doué n'a pas mâché ses mots ni caché son admiration à l'égard d'Ibrahimovic. « Il m'a fait rêver. Il était trop technique. Un game changer ».