Luis Enrique : Il révèle son arme surprise au PSG !

Du côté du PSG, Luis Enrique dispose d’un effectif très jeune, rempli de grands talents. L’entraîneur espagnol peut se targuer de pouvoir compter sur plusieurs remplaçants de luxe comme Gonçalo Ramos, buteur héroïque contre Tottenham mercredi soir. Pour Pedro Miguel Pauleta, l’avant-centre portugais représente un excellent atout pour le coach parisien.

Le PSG dispose d’un effectif une fois de plus très armé pour cette saison. Si cet été, le club parisien a décidé de se renforcer essentiellement en défense, Luis Enrique peut toujours compter sur une attaque alléchante. Mercredi soir face à Tottenham, ce sont les entrants Kang-In Lee et Gonçalo Ramos qui se sont distingués en permettant à Paris de recoller au score.

Gonçalo Ramos, un joker de luxe au PSG Arrivé au PSG en 2023, Gonçalo Ramos semble tenir un rôle à part aux yeux de l’Espagnol. Pas titulaire dans les grands rendez-vous, l’attaquant portugais est pourtant très apprécié de Luis Enrique, alors que son rendement est très régulièrement satisfaisant. Pour Pedro Miguel Pauleta, illustre légende à Paris, le numéro 9 a un vrai rôle à jouer dans ce PSG.