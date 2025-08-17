Luis Enrique : Il révèle son arme surprise au PSG !

Du côté du PSG, Luis Enrique dispose d’un effectif très jeune, rempli de grands talents. L’entraîneur espagnol peut se targuer de pouvoir compter sur plusieurs remplaçants de luxe comme Gonçalo Ramos, buteur héroïque contre Tottenham mercredi soir. Pour Pedro Miguel Pauleta, l’avant-centre portugais représente un excellent atout pour le coach parisien.
Le PSG dispose d’un effectif une fois de plus très armé pour cette saison. Si cet été, le club parisien a décidé de se renforcer essentiellement en défense, Luis Enrique peut toujours compter sur une attaque alléchante. Mercredi soir face à Tottenham, ce sont les entrants Kang-In Lee et Gonçalo Ramos qui se sont distingués en permettant à Paris de recoller au score.
Gonçalo Ramos, un joker de luxe au PSG
Arrivé au PSG en 2023, Gonçalo Ramos semble tenir un rôle à part aux yeux de l’Espagnol. Pas titulaire dans les grands rendez-vous, l’attaquant portugais est pourtant très apprécié de Luis Enrique, alors que son rendement est très régulièrement satisfaisant. Pour Pedro Miguel Pauleta, illustre légende à Paris, le numéro 9 a un vrai rôle à jouer dans ce PSG.
« Il faut des mecs comme lui »
« Je ne veux pas dire qu'il n'est qu'un remplaçant. Il est très important pour l'équipe et l'a prouvé mercredi soir. Dans un club comme le PSG, qui joue toutes les compétitions avec l'envie de la gagner, il faut des mecs comme lui, qui seront toujours pareil quel que soit leur temps de jeu. Qu'il joue 10, 20 ou 90 minutes, tu vois chaque fois son envie et ce qu'il apporte. C'est ça qui fait la grande équipe qu'est aujourd'hui le PSG », a ainsi confié l’aigle des Açores auprès de l’Equipe ce dimanche.