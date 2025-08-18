Real Madrid : Un transfert à 150M€ pour Kylian Mbappé ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis des semaines, le cas d'Alexander Isak fait beaucoup parler sur le mercato. Le Suédois suscite l'intérêt de grands clubs européens et il ne cache pas ses envies d'ailleurs. L'attaquant de 25 ans fait tout pour que Newcastle le laisse partir mais il faudrait 150M€ pour convaincre ses dirigeants. Le Real Madrid s'immiscerait également dans ce dossier.

Auteur d'une saison mitigée, le Real Madrid veut afficher un nouveau visage. Malgré l'arrivée de Kylian Mbappé, le club n'a pas pu décrocher de titre majeur. Visiblement le club aurait encore des idées pour son mercato. La piste d'Alexander Isak est évoquée, lui dont l'avenir est incertain du côté de Newcastle. L'avant-centre de 25 ans a marqué les esprits en Angleterre ces derniers mois. Le Real envisagerait la possibilité de le recruter.

Alexander Isak dans le viseur du Real Madrid ? Alors que Liverpool a tenté sa chance, en vain, le Real Madrid serait toujours sur la piste d'Alexander Isak. Richard Keys, présentateur sur BeIN Sports, assure que le profil du Suédois correspondrait parfaitement à ce que cherchent les dirigeants. Pour ce transfert, il faudra toutefois débourser une immense somme, estimée à 150M€. Pas sûr que le Real poursuive ses efforts.