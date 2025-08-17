Gros transfert avec Kylian Mbappé, la signature qui l'obsède !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le Real Madrid a décidé de se renforcer en défense avec l’arrivée de Dean Huijsen. Un autre nom circulant pour renforcer ce secteur de jeu côté madrilène est celui d’Ibrahima Konaté. Le Français n’a plus qu’un an de contrat à Liverpool et selon la presse espagnole, ce dernier ne pense qu’à rejoindre son compatriote Kylian Mbappé à Madrid.

Le mercato estival n’est pas encore terminé, mais le Real Madrid s’est déjà bien renforcé. Ayant mis sa priorité sur la défense, le club madrilène a bouclé les arrivées de Trent Alexander-Arnold, de Dean Huijsen, et d’Alvaro Carreras. De quoi consolider l’arrière-garde, alors qu’en Espagne, on attend surtout avec impatience la deuxième saison de Kylian Mbappé sous les couleurs Merengue.

Konaté vers le Real Madrid ? Mais le Real Madrid pourrait également remettre au goût du jour sa stratégie consistant à attendre qu’un joueur arrive à la fin de son contrat pour faciliter l’opération. Sous contrat jusqu’en 2026 avec Liverpool, Ibrahima Konaté n’a toujours pas prolongé au sein du club anglais, alors que son nom revient avec insistance du côté des dirigeants madrilènes.