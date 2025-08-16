Kylian Mbappé, le grand changement est confirmé !

Pierrick Levallet

Après une saison globalement décevante, le Real Madrid a cherché un moyen de corriger ses problèmes. Le club madrilène a notamment remplacé Carlo Ancelotti par Xabi Alonso. Et ce dernier a déjà initié quelques changements dans le vestiaire, susceptibles de concerner Kylian Mbappé. La tendance se confirme d’ailleurs à l’approche du coup d’envoi de l’exercice 2025-2026.

Si la première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid a été une réussite sur le plan personnel, elle ne l’a pas vraiment été sur l’aspect collectif. Le club madrilène a traversé un exercice 2024-2025 globalement compliqué, et n’a remporté aucun trophée majeur. Les dirigeants merengue refuseraient de vivre la même saison deux fois de suite, et auraient donc pris le taureau par les cornes.

L'heure est au changement au Real Madrid... En effet, le Real Madrid a estimé que son cycle avec Carlo Ancelotti était terminé. La Casa Blanca l’a alors remplacé par Xabi Alonso. Ce dernier a eu un peu de temps pour prendre son effectif pendant la Coupe du monde des clubs et lors du match amical contre le WSG Tirol. Le technicien espagnol a d’ailleurs eu l’occasion d’y apporter quelques changements.